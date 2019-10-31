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23:15   31 Октября 2019
Весь мир

Асад назвал американских чиновников преступниками

Асад назвал американских чиновников преступниками

Сирийский глава Башар Асад прокомментировал политику США в беседе с местными телеканалами «Аль-Ихбария» и «Сурия» 31 октября.

По его мнению, президенты Америки посвящают своих преемников во все преступления, которые были ими совершены. При этом, иногда они получают Нобелевские премии за защиту прав человека. В целом, американские ценности выглядят как высокие и уникальные, впрочем как все западные ценности в целом.

«Но они [чиновники Штатов] представляют собой набор преступников, представляющих и выражающих интересы лобби Америки, которыми выступают крупнейшие компании», — добавил Асад.

Он заметил, что американцев в Сирию привели только ее богатства, то есть нефть.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #асад

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