Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю

После нескольких месяцев затишья снова сработали сирены в кибуцах Беэри и Алумим. Ракету выпустили из сектора Газа по территории Израиля. Об этом сообщил представитель армейской пресс-службы. В ответ израильские военные задействовали систему ПРО.

After nearly a month of relative quiet between Israel and #Gaza, a rocket was just fired from Gaza at Israel.