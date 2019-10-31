Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля

Президент Сирии Башар Асад рассказал о целях ввода правительственной армии на северо-восток арабской республики. 31 октября он дал большое интервью телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия».

Введение Сирийской арабской армии, по словам главы страны, обусловлено не только обороной северо-восточных районов, но и восстановлением контроля Дамаска над этими землями. Не стоит забывать и о защите мирного населения, особенно на фоне опрометчивых действий курдов из вооруженных формирований.

«Курды, проживающие в этих районах, в большинстве своем настроены патриотически, и мы сможем с ними снова воссоединиться», — добавил Асад.

Он также подчеркнул, что правительственные учреждения и органы вскоре возобновят работу на северо-востоке Сирии.

Напомним, что курдские радикалы не просто оккупировали эти регионы под предлогом их «освобождения» от членов «Исламского государства»* (запрещено в России) — они стали притеснять местное население, то есть арабов-суннитов. В то время как САА, ВКС РФ и союзные силы действительно боролись с террористами, курды из SDF попросту «договаривались» с бандами ИГ*, предлагая им высокие посты в собственных рядах.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.