Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю

Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю

 Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля

Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля
Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю

Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю

 Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля

Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля
22:56   31 Октября 2019
Весь мир

Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля

Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля

Президент Сирии Башар Асад рассказал о целях ввода правительственной армии на северо-восток арабской республики. 31 октября он дал большое интервью телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия».

Введение Сирийской арабской армии, по словам главы страны, обусловлено не только обороной северо-восточных районов, но и восстановлением контроля Дамаска над этими землями. Не стоит забывать и о защите мирного населения, особенно на фоне опрометчивых действий курдов из вооруженных формирований.

«Курды, проживающие в этих районах, в большинстве своем настроены патриотически, и мы сможем с ними снова воссоединиться», — добавил Асад.

Он также подчеркнул, что правительственные учреждения и органы вскоре возобновят работу на северо-востоке Сирии.

Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля

Напомним, что курдские радикалы не просто оккупировали эти регионы под предлогом их «освобождения» от членов «Исламского государства»* (запрещено в России) — они стали притеснять местное население, то есть арабов-суннитов. В то время как САА, ВКС РФ и союзные силы действительно боролись с террористами, курды из SDF попросту «договаривались» с бандами ИГ*, предлагая им высокие посты в собственных рядах. 

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сирия #асад #курды #саа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...