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 Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля

Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля
Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю

Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю

 Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля

Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля
22:36   31 Октября 2019
Весь мир

Дамаск узнал о своей «помощи» США с «убийством» аль-Багдади лишь из СМИ

Дамаск узнал о своей «помощи» США с «убийством» аль-Багдади лишь из СМИ

Дамаск узнал о своей «помощи» США с «убийством» главаря запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*) Абу Бакра аль-Багдади лишь из сообщений в СМИ. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад.

В интервью сирийскому телевидению президент Сирии также сообщил об отсутствии доказательств ликвидации главаря ИГ.

«Дамаск не контактировал с США по этому вопросу. Нет свидетельств того, убит ли он на самом деле», — отметил политик.

*Запрещенная в РФ решением Верховного суда террористическая группировка

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Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #асад #аль-багдади

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