Дамаск узнал о своей «помощи» США с «убийством» аль-Багдади лишь из СМИ

Дамаск узнал о своей «помощи» США с «убийством» главаря запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*) Абу Бакра аль-Багдади лишь из сообщений в СМИ. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад.

В интервью сирийскому телевидению президент Сирии также сообщил об отсутствии доказательств ликвидации главаря ИГ.

«Дамаск не контактировал с США по этому вопросу. Нет свидетельств того, убит ли он на самом деле», — отметил политик.

*Запрещенная в РФ решением Верховного суда террористическая группировка