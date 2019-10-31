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Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю

Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю

 Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля

Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля
22:27   31 Октября 2019
Весь мир

Президент Сирии назвал «ликвидацию» аль-Багдади уловкой

Президент Сирии назвал «ликвидацию» аль-Багдади уловкой

Президент Сирии Башар Асад считает уловкой историю с якобы «ликвидацией» главы «Исламского государства»* (запрещенная в России террористическая группировка) Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, политика Соединенных Штатов, которые сейчас пытаются заверить мир в «смерти» террориста, ничем не отличается от американской киноиндустрии и строится на воображении.

«Вся тема ликвидации аль-Багдади-это уловка. Американская политика ничем не отличается от Голливуда, она опирается на воображение», — заметил глава САР.

Ранее Асад заметил, что Дамаск не контактировал с Вашингтоном по данному вопросу, а также усомнился в «уничтожении» глава террористической группировки.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда

 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #асад #аль-багдади

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