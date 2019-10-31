Президент Сирии назвал «ликвидацию» аль-Багдади уловкой

Президент Сирии Башар Асад считает уловкой историю с якобы «ликвидацией» главы «Исламского государства»* (запрещенная в России террористическая группировка) Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, политика Соединенных Штатов, которые сейчас пытаются заверить мир в «смерти» террориста, ничем не отличается от американской киноиндустрии и строится на воображении.

«Вся тема ликвидации аль-Багдади-это уловка. Американская политика ничем не отличается от Голливуда, она опирается на воображение», — заметил глава САР.

Ранее Асад заметил, что Дамаск не контактировал с Вашингтоном по данному вопросу, а также усомнился в «уничтожении» глава террористической группировки.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда