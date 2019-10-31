Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго, ФАС и заинтересованными организациями до 1 ноября представить правительству предложения по контролю качества нефти. Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба направили в правительство предложения.

Пресс-служба ведомства подтвердила РИА Новости факт отправки предложений, но не уточнила подробности. Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что служба направила предложения министерству энергетики.

По мнению ФАС РФ, чтобы стимулировать нефтяные компании к улучшению показателей качества нефти, которую сдают в систему магистрального трубопровода, нужно создать финансовый инструмент, например, банк качества нефти. Он представит механизм штрафных и компенсационных выплат компаниям в зависимости от качества поставляемого ими в систему магистрального трубопровода сырья.