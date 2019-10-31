Соглашение РФ и Турции преградило путь американскому вмешательству в Сирии

Российско-турецкий меморандум, который президенты подписали в Сочи 22 октября, преградил путь американскому вмешательству. Об этом в четверг, 31 октября, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью национальным спутниковым телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия». По его словам, Москва сохраняет суверенитет и территориальную целостность САР.

«РФ четко придерживается принципа сохранения суверенитета Сирии и ее территориальной целостности», — подчеркнул президент.

Башар Асад добавил, что в российской политике нет ничего скрытого, а это очень удобно для Сирии. В сложившейся ситуации принципы Москвы понятны Дамаску.

В октябре российский и турецкий коллеги встретились в Сочи и договорились создать 30-километровую зону безопасности в северной части Сирии. Курдским радикалам дали 150 часов, чтобы боевики покинули буферную зону. После этого силы Турции и РФ приступят к патрулированию территории.