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Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля
Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю

Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю

 Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля

Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля
22:37   31 Октября 2019
Весь мир

Соглашение РФ и Турции преградило путь американскому вмешательству в Сирии

Соглашение РФ и Турции преградило путь американскому вмешательству в Сирии

Российско-турецкий меморандум, который президенты подписали в Сочи 22 октября,  преградил путь американскому вмешательству. Об этом в четверг, 31 октября, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью национальным спутниковым телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия». По его словам, Москва сохраняет суверенитет и территориальную целостность САР.

«РФ четко придерживается принципа сохранения суверенитета Сирии и ее территориальной целостности», — подчеркнул президент.

Башар Асад  добавил, что в российской политике нет ничего скрытого, а это очень удобно для Сирии. В сложившейся ситуации принципы Москвы понятны Дамаску.

В октябре российский и турецкий коллеги встретились в Сочи и договорились создать 30-километровую зону безопасности в северной части Сирии. Курдским радикалам дали 150 часов, чтобы боевики покинули буферную зону. После этого силы Турции и РФ приступят к патрулированию территории.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #сирия #асад #турция #весь мир

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