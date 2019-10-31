Эксперт раскритиковал низкое качество очередных доказательств «гибели» аль-Багдади

США почему-то решили, что подозрительный комментарий в интернете может служить доказательством уничтожения главного мирового террориста. Об этом в комментарии Nation News заявил доцент кафедры политологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее очередное неубедительное «доказательство ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади появилось в интернете. В обнародованной аудиозаписи говорится об уничтожении не только аль-Багдади, но и помощника по имени Абу Аль-Хасан Аль-Мухаджир. Однако каких-либо подтверждений не представили.

«Это не реальная аудиозапись, а нечто, которое нам пытаются подсунуть», — считает эксперт.

По словам Перенджиева, когда показывают доказательства встречи с инопланетянами — есть фото, на котором изображено нечто похожее, размытое, отдаленно напоминающее инопланетный корабль. Вот и с доказательствами «ликвидации» аль-Багдади происходит нечто подобное.

«Клепанули что-то на несколько секунд такое непонятное», — отметил он.

В реальности нечему верить. Тела аль-Багдади нет. Одни лишь косвенные признаки, которые только и доказывают, что никаких подтверждений нет, продолжил Александр Перенджиев. Все, что сейчас происходит вокруг якобы ликвидации террориста, — фон для Дональда Трампа, который пытается модернизировать имидж в информационно-политическом пространстве.