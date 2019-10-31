Асад прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии

Президент Сирии Башар Асад оценил меморандум, который заключили главы России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган по урегулированию ситуации в арабской республике. Он дал большое интервью сирийским СМИ 31 октября.

«Это позитивный шаг… Он [меморандум] смягчает ущерб и создает путь для достижения [безопасности в] этом регионе», — прокомментировал он документ.

Вместе с тем, сирийский глава подчеркнул, что соглашение носит временный характер.

Он также рассказал об отношениях Москвы и Дамаска. По его словам, принципы России «понятны в данной ситуации». В их основе лежит территориальный суверенитет Сирии, а также международное право.

«В российской политике нет ничего скрытого, и это очень удобно для нас», — подчеркнул Асад.

22 октября глава Турции встретился с российским коллегой в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части арабской республики. Тогда курдским радикалам дали 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. После этого силы Турции и России приступят к патрулированию территории.