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«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

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 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

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 Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля

Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля
22:26   31 Октября 2019
Весь мир

Асад прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии

Асад прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии

Президент Сирии Башар Асад оценил меморандум, который заключили главы России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган по урегулированию ситуации в арабской республике. Он дал большое интервью сирийским СМИ 31 октября.

«Это позитивный шаг… Он [меморандум] смягчает ущерб и создает путь для достижения [безопасности в] этом регионе», — прокомментировал он документ.

Вместе с тем, сирийский глава подчеркнул, что соглашение носит временный характер.

Он также рассказал об отношениях Москвы и Дамаска. По его словам, принципы России «понятны в данной ситуации». В их основе лежит территориальный суверенитет Сирии, а также международное право.

«В российской политике нет ничего скрытого, и это очень удобно для нас», — подчеркнул Асад.

Асад прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии

22 октября глава Турции встретился с российским коллегой в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части арабской республики. Тогда курдским радикалам дали 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. После этого силы Турции и России приступят к патрулированию территории.

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Автор: Анна Манц
#россия #сирия #асад #турция #меморандум

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