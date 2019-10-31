«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

Силовики не нашли взрывчатки в самолете авиакомпании «Ютэйр» в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после анонимного сообщения о «минировании». Об этом сообщили в экстренных службах региона в четверг, 31 октября.

Ранее стало известно об анонимном «минировании» самолета рейсом «Екатеринбург-Сургут». Силовики проверили воздушное судно. По предварительным данным, сообщить о «бомбе» мог один из пассажиров, который опаздывал на рейс.

В областном УФСБ по сообщили, что уже задержали звонившего. Мужчина был пьян.