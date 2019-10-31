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«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось
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Асад отметил, что САА пришла на северо-восток Сирии для возвращения контроля
21:41   31 Октября 2019
Россия

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

Силовики не нашли взрывчатки в самолете авиакомпании «Ютэйр» в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после анонимного сообщения о «минировании». Об этом сообщили в экстренных службах региона в четверг, 31 октября.

Ранее стало известно об анонимном «минировании» самолета рейсом «Екатеринбург-Сургут». Силовики проверили воздушное судно. По предварительным данным, сообщить о «бомбе» мог один из пассажиров, который опаздывал на рейс.

В областном УФСБ по сообщили, что уже задержали звонившего. Мужчина был пьян.  

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Автор: Арсений Аскольский
#екатеринбург #кольцово

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