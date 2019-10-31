Германия надеется увеличить торговый оборот с РФ

Германия ожидает, что в ближайшие годы объем торговли между Берлином и Москвой продолжит увеличиваться после спада в 2014 году. Об этом в комментарии РИА Новости сказал заместитель начальника политического департамента посольства ФРГ в РФ Штэфан Кордаш. По его словам, Берлин наблюдал сокращение объема торговли после экономического кризиса.

Также сказались политические санкции, но российская экономика восстанавливается. . Объем торговли между Берлином и Москвой снова увеличился, поэтому Германия надеется, что это продолжится.