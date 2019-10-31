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 США пытаются доказать «уничтожение» аль-Багдади через новый вброс о его смерти

США пытаются доказать «уничтожение» аль-Багдади через новый вброс о его смерти
21:20   31 Октября 2019
Весь мир

США пытаются доказать «уничтожение» аль-Багдади через новый вброс о его смерти

США пытаются доказать «уничтожение» аль-Багдади через новый вброс о его смерти

Военный аналитик Андрей Кошкин в беседе с ФАН выразил мнение, что США пытаются легализовать данные об «уничтожении» Абу Бакра аль-Багдади, вбросив фейковое сообщение медиацентра ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее в сети появился очередной фейковый материал о якобы ликвидации главаря ИГ*. Неизвестные источники также сообщили об уничтожении помощника лидера радикальных исламистов Абу Хасана аль-Мухаджира.

Фото и аудиозапись неизвестного происхождения с заявлением о смерти аль-Багдади появились 31 октября. В нем утверждается, что вместо него ИГ* возглавил его заместитель — боевик Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Курейши, но доказательств этого также нет.

Военный аналитик, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что вся история с уничтожением аль-Багдади нужна американскому лидеру Дональду Трампу, чтобы заработать политические очки перед выборами в следующем году и избежать импичмента за поражение в Сирии.

США пытаются доказать «уничтожение» аль-Багдади через новый вброс о его смерти

«Сообщение «пропагандистского крыла ИГ*» было выпущено для того, чтобы развеять сомнения мировой общественности в том, что США действительно уничтожили аль-Багдади. Ведь если вдруг придется делать шаг в сторону или шаг назад, если вдруг правда всплывет наружу и появятся какие-то неточности в «стройной» версии Вашингтона об убийстве главаря ИГ*, то можно будет уже ссылаться на боевиков, подтвердивших смерть», — объяснил собеседник издания.

Не стоит забывать, что именно Вашингтон стоит за созданием одной из самых кровавых террористических группировок мира, а значит и «подтверждение» в виде аудиозаписи и картинки могло быть создано в США. У боевиков ИГ* нет постоянного ресурса в сети и неизвестно, кто публикует данные от имени террористов.

Напомним, 27 октября США заявили, что главарь ИГ* якобы был ликвидирован в сирийском Идлибе в ходе спецоперации.  Многие эксперты поставили «ликвидацию» под сомнение, указав на отсутствие доказательств. Минобороны РФ не зафиксировало авиаударов американской авиации в зоне Идлиб, где, по утверждению США, был ликвидирован аль-Багдади.

*террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #аль-багдади

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