Камерун исключат из системы торговых преференций США за нарушение прав человека

Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс, что хочет исключить Камерун из системы торговых преференций за нарушение прав человека. Об этом сообщил представитель Белого дома. Режим торговых преференций прекратится с 1 января 2020 года.

«Уведомляю, что я намерен прекратить участие Камеруна в качестве страны-бенефициара закона о росте и возможностях Африки (AGOA)», — говорится в уведомлении Трампа​​​.

Президент США предпринял такой шаг, поскольку решил, что правительство Камеруна серьезно нарушает международно признанные права человека, а это противоречит условиям участия в торговых преференциях. Американское и камерунское правительства обсуждали этот вопрос, но Яунде продолжает заниматься «внесудебными убийствами, неоправданными и незаконными задержаниями граждан и пытками».