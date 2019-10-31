Камерун исключат из системы торговых преференций США за нарушение прав человека
Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс, что хочет исключить Камерун из системы торговых преференций за нарушение прав человека. Об этом сообщил представитель Белого дома. Режим торговых преференций прекратится с 1 января 2020 года.
«Уведомляю, что я намерен прекратить участие Камеруна в качестве страны-бенефициара закона о росте и возможностях Африки (AGOA)», — говорится в уведомлении Трампа.
Президент США предпринял такой шаг, поскольку решил, что правительство Камеруна серьезно нарушает международно признанные права человека, а это противоречит условиям участия в торговых преференциях. Американское и камерунское правительства обсуждали этот вопрос, но Яунде продолжает заниматься «внесудебными убийствами, неоправданными и незаконными задержаниями граждан и пытками».
Breaking Newz!! The US begins punitive sanctions on French Cameroon.. More SANCTIONS to follow.... US president Trump has called for CameroUn to be suspended from the US-Africa preferential trade pact (AGOA). He accuses the government of Cameroon of Human rights violations pic.twitter.com/50tLN3lJqk— Gabriel (@Gabriel57508283) 31 октября 2019 г.