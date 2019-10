Камерун исключат из системы торговых преференций США за нарушение прав человека

Президент США предпринял такой шаг, поскольку решил, что правительство Камеруна серьезно нарушает международно признанные права человека, а это противоречит условиям участия в торговых преференциях. Американское и камерунское правительства обсуждали этот вопрос, но Яунде продолжает заниматься «внесудебными убийствами, неоправданными и незаконными задержаниями граждан и пытками».

Breaking Newz!! The US begins punitive sanctions on French Cameroon.. More SANCTIONS to follow.... US president Trump has called for CameroUn to be suspended from the US-Africa preferential trade pact (AGOA). He accuses the government of Cameroon of Human rights violations pic.twitter.com/50tLN3lJqk