Эксперт усомнился в новых сообщениях о «гибели» аль-Багдади в Сирии

Член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не верит сообщениям в Сети, рассылаемым якобы от медиацентра «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), о смерти Абу Бакра аль-Багдади, и другим не советует.

«Заявлениям террористов вообще верить нельзя», - напомнил Коротченко «Политике сегодня».

Официальные заявления из США о «ликвидации» террориста также не внушают доверия эксперту, но по другой причине.

«Если США провели такую успешную, как они утверждают, операцию, непонятно, почему они скрывают детали. Любой беспилотник, американский боевой вертолет, любой боец сил специальных операций США при выполнении подобного рода миссий оснащается видеокамерой, интегрированной в шлем. Она передает информацию в момент боя в реальном масштабе времени. А чего они скрывают? Почему нельзя взять и показать: вот этот террорист, вот его захватывают либо уничтожают, вот момент штурма. Никакой здесь тайны нет с точки зрения ущерба интересам США. Они показывают то собаку, то Трампа (президент США — прим.ред.), то какое-то здание», — заметил эксперт.

Коротченко добавил, что такая скрытность создает существенную степень недоверия тем успехам, о которых говорит Трамп. Демонстрация кадров ликвидации главаря ИГ* и проведение генетической экспертизы с участием признанных медицинских специалистов, по мнению Коротченко, расставило бы все точки над i.

«А здесь получается нагнетание сомнительных, так называемых доказательств из серии фейк-ньюс. Трамп сам говорил, что не надо верить фейк-ньюс, а в комментариях по поводу этой операции США он почему-то использует те же самые фейк-ньюс доказательства. Слова расходятся с делом. Пусть покажет видеокадры, как бравые американские спецназовцы захватывают или уничтожают террориста», — подытожил собеседник агентства.

В четверг, 31 октября, аккаунт, выдающий себя за медиацентр «Исламского государства», подтвердил «смерть» аль-Багдади, и назвал новым лидером террористической группировки некого Абу Ибрахима аль-Хашеми аль-Курейши.

Первыми о «ликвидации» террориста №1 сообщили западные СМИ, со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность. 27 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возложил ответственность за «уничтожение» аль-Багдади на спецназ США. По данным Трампа, смерть аль-Багдади встретил как трус: убегая и плача. Спустя пять дней США опубликовали видео спецоперации, снятое с высоты птичьего полета. Аль-Багдади на нем не разглядеть, как и не услышать его плача.

Сомневаются в реальности «ликвидации» аль-Багдади и в Минобороны России.

«Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе», - говорил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

*Запрещенная в РФ террористическая организация