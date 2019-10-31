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20:45   31 Октября 2019
Весь мир

Ученые рассказали о пользе холестерина

Ученые рассказали о пользе холестерина

Ученые нашли рецептор, который отвечает за выработку инсулина. Оказалось, что для его активирования нужен холестерин. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.

Инсулин, который выделяют бета-клетки поджелудочной железы — основной регулятор уровня сахара в крови. Ученые из Лундского университета (Швеция) с коллегами из Университета Шарджи (ОАЭ), узнали, что главную роль в высвобождении инсулина играет один из рецепторов, расположенных на поверхности бета-клеток.

Рецептор GPR183 активируется, когда связывается с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемого печенью.

«Если мы научимся активировать этот рецептор в будущем, это приведет к разработке лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина», — заявил руководитель исследования Альберт Салехи.

Эксперименты на бета-клетках поджелудочной железы мышей и умерших людей подтвердили способность метаболита холестерина увеличивать секрецию инсулина, активируя рецептор GPR183. Метаболит также защищает бета-клетки от клеточного стресса, вызванного длительной или хронической гликемией.

Ученые под руководством Салехи нанесли на карту поверхности бета-клеток более 130 рецепторов. Цель  — изучить все рецепторы и их функции.

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Автор: Арсений Аскольский
#исследования #холестерин

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