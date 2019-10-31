Испания готова принять климатический саммит вместо Чили

Испания готова в случае необходимости принять климатический саммит COP25 после того, как Чили отказалось проводить мероприятие. Об этом сообщил представитель испанского правительства. По его словам, исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес передал чилийскому лидеру Себастьяну Пиньере «готовность Мадрида сотрудничать во всем, что необходимо для принятия саммита по климату.

Министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт передала информацию в ООН. Предложение обсудят в немецком Бонне в ходе встречи межправительственной группы Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Ранее президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, которые должны были состояться в ноябре и декабре. El Gobierno ofrece a Chile su apoyo para acoger en #España la celebración de la Cumbre del Clima #COP25 La acción multilateral en materia de clima es una prioridad en la agenda de @ONU_es y de la #UE que exige el mayor compromiso por parte de todos.https://t.co/8jjH2WumLg — La Moncloa (@desdelamoncloa) 31 октября 2019 г.