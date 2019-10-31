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20:48   31 Октября 2019
Весь мир

Испания готова принять климатический саммит вместо Чили

Испания готова принять климатический саммит вместо Чили

Испания готова в случае необходимости принять климатический саммит COP25 после того, как Чили отказалось проводить мероприятие. Об этом сообщил представитель испанского правительства. По его словам, исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес передал чилийскому лидеру Себастьяну Пиньере «готовность Мадрида сотрудничать во всем, что необходимо для принятия саммита по климату.

Министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт передала информацию в ООН. Предложение обсудят в немецком Бонне в ходе встречи межправительственной группы Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, которые должны были состояться в ноябре и декабре.

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Автор: Анатолий Кубарев
#испания #саммит #климат #чили

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