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20:21   31 Октября 2019
Россия

Федеральный бюджет возьмет 90% обязательств по развитию здравоохранения в РФ

Федеральный бюджет возьмет 90% обязательств по развитию здравоохранения в РФ

Глава Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что федеральный бюджет возьмет на себя 90% финансовых обязательств по развитию системы здравоохранения в России.  Об этом он рассказал по итогам заседания президиума Госсовета в сфере здравоохранения.

Российский лидер Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Государственного совета в Светлогорске Калининградской области в четверг, 31 октября. Пакет предложений по улучшению качества здравоохранения, подготовленных по результатам деятельности профильной рабочей группы, показал Воскресенский.

«Будут выделены серьезные деньги, мне некорректно их называть, это сделает правительство России, но мы договорились, что 90% финансовых обязательств возьмет на себя федеральный центр», — сообщил он.

В ближайшие пять лет в России пройдет масштабная модернизация первичного звена: приведение в порядок ФАП, ЦРБ, поликлиник, которые сейчас в отдельных местах «просто в печальном состоянии».

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Автор: Арсений Аскольский
#здравоохранение #госсовет

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