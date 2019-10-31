Дипломатические отношения РФ с Замбией развиваются в новых реалиях

С некоторых пор в Замбии активно работает Пекин в рамках китайских инициатив по экспансии. Об этом в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сказал эксперт по Южной Африке Александр Зданевич.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров обменялся поздравительными телеграммами с замбийским коллегой в связи с 55-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Москвой и Лусакой. Стороны подтвердили настрой на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

«История отношений РФ с Замбией в целом повторяет диалог, который СССР, а впоследствии и Россия, налаживали со странами юга Африки», — отметил эксперт.

По его словам, пик развития дипломатических отношений между Москвой и Лусакой пришелся на знаменательные события в ЮАР в 1970-ых. Тогда Москва приложила довольно много усилий, чтобы укрепить национальные позиции в регионе.

Уже в 1980-ых Москва проявила довольно значимую активность в укреплении диалога с партнерами на континенте, но 1990-ых и «нулевых» наблюдали провал. Сейчас контакты РФ с Замбией возобновились, но дипломатические отношения развиваются уже в других реалиях. В африканской стране активно работает Китай.