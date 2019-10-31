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19:56   31 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что корвет «Гремящий» оснастят ракетами «Циркон»

Путин заявил, что корвет «Гремящий» оснастят ракетами «Циркон»

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом он рассказал во время осмотра строящегося корабля в Калининграде.

Президент осмотрел помещения корвета, а также познакомился с системами вооружения. На главном командном пункте командир «Гремящего» капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал Путину об управлении новейшим кораблем. Командир показал на нос корабля, где находятся пусковые контейнеры ракет «Калибр» и отметил, что в перспективе здесь могут стоять ракеты «Циркон».

«"Циркон" обязательно будет», — заявил Путин, обращаясь к главе Минобороны Сергею Шойгу.

Министр кивнул головой. Глава государства пожелал командиру счастливого предстоящего плавания и успешных госиспытаний.

О перспективах создания противокорабельных ракет «Циркон» Путин объявил в февральском послании Федеральному собранию. Планируется создать ракеты со скоростью полета 9000 километров в час и дальностью более одной тысячи километров. Носителями оружия станут надводные корабли и подводные лодки, оснащенные комплексами «Калибр».

Эксперты отмечают, что перехватить такую ракету существующими средствами защиты невозможно.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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