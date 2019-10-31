Путин заявил, что корвет «Гремящий» оснастят ракетами «Циркон»

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом он рассказал во время осмотра строящегося корабля в Калининграде.

Президент осмотрел помещения корвета, а также познакомился с системами вооружения. На главном командном пункте командир «Гремящего» капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал Путину об управлении новейшим кораблем. Командир показал на нос корабля, где находятся пусковые контейнеры ракет «Калибр» и отметил, что в перспективе здесь могут стоять ракеты «Циркон».

«"Циркон" обязательно будет», — заявил Путин, обращаясь к главе Минобороны Сергею Шойгу.

Министр кивнул головой. Глава государства пожелал командиру счастливого предстоящего плавания и успешных госиспытаний.

О перспективах создания противокорабельных ракет «Циркон» Путин объявил в февральском послании Федеральному собранию. Планируется создать ракеты со скоростью полета 9000 километров в час и дальностью более одной тысячи километров. Носителями оружия станут надводные корабли и подводные лодки, оснащенные комплексами «Калибр».

Эксперты отмечают, что перехватить такую ракету существующими средствами защиты невозможно.