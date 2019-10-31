Новое сообщение о «ликвидации» аль-Багдади опубликовали в Сети, забыв про доказательства

Новое сообщение о якобы ликвидации главаря «Исламского государства»* (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади опубликовали в сети под видом официального заявления от Медиацентра ИГ*.

На картинке и в аудиосообщении неизвестного происхождения, которое появилось спустя неделю после заявлений США, также говорится об «уничтожении» Абу Аль-Хасана аль-Мухаджира – так называемого спикера террористической организации. Стоит отметить, что никаких доказательств ликвидации боевика все еще нет.

27 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что военнослужащие Штатов якобы ликвидировали главу террористов в Сирии. Однако официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков отметил, что Россия не располагает достоверными данными об операции США по очередному «уничтожению» аль-Багдади.

Позже американский лидер стал в красках и подробностях рассказывать о спецоперации. Так, в Twitter он опубликовал фото «прекрасного пса», который участвовал в задании, а также рассекретил его кличку — К-9. Помимо этого, он рассказал о тактических особенностях, таких как детали штурма убежища террориста и маршруты полетов. Пентагон же обнародовал фото и видео якобы с операции, которые никаким образом не подтвердили тот факт, что спецназом США был ликвидирован именно аль-Багдади.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что на видео не указано время съемки и нет трупа. Кроме того, кадры с воздуха не позволяют только сказать, где эта запись сделана.

«Можно любое видео предоставить и сказать, что это видео с ликвидацией аль-Багдади», — считает эксперт.

Что примечательно, Трамп уже добавил «смерть» террориста №1 в список своих заслуг и уже вовсю использует в своей предвыборной кампании.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.