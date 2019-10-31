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19:34   31 Октября 2019
Россия

Беглов участвовал в заседании Госсовета с Путиным по вопросам здравоохранения

Беглов участвовал в заседании Госсовета с Путиным по вопросам здравоохранения

Глава Петербурга Александр Беглов участвовал в заседании Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждали актуальные вопросы здравоохранения. Мероприятие проходило Калининграде в четверг, 31 октября.

В центре внимания расширенного заседания президиума Госсовета оказались проблемы здравоохранения и повышение уровня медицины в стране. Еще к 1 октября Путин поручил правительству подготовить предложения о совершенствовании первичного звена здравоохранения. Перед главой государства отчитались о проделанной работе.

Напомним, Путин также встретился с жителями Калининграда, где эксперт ОНФ, глава ассоциации детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева затронула вопрос детей-инвалидов при потере опекуна или родителя. Она поделилась опытом Петербурга — здесь при участии крупной строительной компании реализовали новый формат жизни людей с пожизненной инвалидностью.

Теперь 19 человек живут в специально построенных домах «нормальной, человеческой жизнью».

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов

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