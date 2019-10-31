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20:00   31 Октября 2019
Россия

Гендиректор Эрмитажа назвал чувством исторического достоинства любовь к Родине

Гендиректор Эрмитажа назвал чувством исторического достоинства любовь к Родине

История никогда не бывает простой. Об этом в комментарии ФАН рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, любовь к Родине воспитывает чувство собственного исторического достоинства, которое нужно воспитывать у современной молодежи.

Михаил Пиотровский не только сохраняет культурное наследие, но и популяризирует российское искусство за рубежом. Музеем изобразительного и декоративно-прикладного искусства Михаил Борисович руководит с 1992 года. Действительно, генеральный директор Эрмитажа не сменялся, но жизнь музея не стоит на месте.

Например, при реконструкции здания Главного штаба, где сейчас расположили коллекцию искусства XIX-XX веков, в музейное пространство включили дворы. Часто Эрмитаже выставляют современное искусство. Под руководством Пиотровского создали галерею актуального искусства, а филиалы музея открыли в Казани, Лондоне, Амстердаме и даже в Лас-Вегасе.

«И нет никакой лучшей идеи, чем быть достойными своих предков. Это не гордость, не гордыня, а спокойное отношение к тому, что есть и чего мы не можем отрицать», — резюмировал Михаил Борисович.

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Автор: Анатолий Кубарев
#культура #общество #эрмитаж #пиотровский

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