Путин поинтересовался у Алиханова, почему дорогу до Балтийска строят так долго

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о выполнении поручения по развитию транспортной инфраструктуры региона. По его словам, еще в 2017 году поручили построить северный обход города Калининград​​​.

«Ваше поручение практически выполнено — полтора месяца и мы заканчиваем работы», — сказал губернатор Путину.

Другое поручение президента касалось обновления проектной документации для продолжения строительства Приморского кольца до Балтийска. Антон Алиханов сказал, что первый этап до города Янтарного уже сделали и передают в федеральную собственность, поэтому проект от Янтарного до Балтийска завершат только к осени 2020 года.

«Почему так долго?», — поинтересовался Путин.

Губернатор Калининградской области назвал очень сложным объектом реализуемый проект. Остается много нерешенных вопросов с землей, министерством обороны и магистральными газопроводами.