Лавров обнял солисток «Бурановских бабушек» и поблагодарил их за творчество

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров поблагодарил коллектив «Бурановских бабушек» за сохранение и осовременивание традиционного искусства.

Солистки выступили в Доме приемов внешнеполитического ведомства в четверг, 31 октября, на презентации инвестиционного и экономического потенциала Удмуртской Республики. На мероприятии также присутствовали глава региона Александр Бречалов и представители зарубежных дипломатических миссий.

Министр вышел на сцену сразу после их выступления и каждая из участниц коллектива смогла обнять его. Бабушки добавили, что у Лаврова «очень трудная работа». Дипломат, в свою очередь, поблагодарил солисток.

«Мы вас очень любим еще с тех пор, когда вас незаслуженно засудили на «Евровидении». Вы достойны были первого места... Я знаю, что вы недавно потеряли одну из своих солисток Наталью Яковлевну [Пугачеву]. Мы будем поминать ее. Вам желаем здоровья и новых творческих успехов», — произнес глава МИД.

Напомним, что «Бурановские бабушки» участвовали на «Евровидении» в 2012 году. Тогда песенный конкурс проходил в Баку, а россиянки заняли второе место. Коллектив известен исполнением российских и иностранных хитов на удмуртском языке и с добавлением фольклорных элементов.