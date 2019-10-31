Лавров обнял солисток «Бурановских бабушек» и поблагодарил их за творчество

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гендиректор Эрмитажа назвал чувством исторического достоинства любовь к Родине

Гендиректор Эрмитажа назвал чувством исторического достоинства любовь к Родине

 Путин заявил, что корвет «Гремящий» оснастят ракетами «Циркон»

Путин заявил, что корвет «Гремящий» оснастят ракетами «Циркон»
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Эксперт в области информационной безопасности предупредил о слежке АНБ с помощью Facebook

Эксперт в области информационной безопасности предупредил о слежке АНБ с помощью Facebook

 Новое сообщение о «ликвидации» аль-Багдади опубликовали в Сети, забыв про доказательства

Новое сообщение о «ликвидации» аль-Багдади опубликовали в Сети, забыв про доказательства
Гендиректор Эрмитажа назвал чувством исторического достоинства любовь к Родине

Гендиректор Эрмитажа назвал чувством исторического достоинства любовь к Родине

 Путин заявил, что корвет «Гремящий» оснастят ракетами «Циркон»

Путин заявил, что корвет «Гремящий» оснастят ракетами «Циркон»
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Эксперт в области информационной безопасности предупредил о слежке АНБ с помощью Facebook

Эксперт в области информационной безопасности предупредил о слежке АНБ с помощью Facebook

 Новое сообщение о «ликвидации» аль-Багдади опубликовали в Сети, забыв про доказательства

Новое сообщение о «ликвидации» аль-Багдади опубликовали в Сети, забыв про доказательства
19:22   31 Октября 2019
Россия

Лавров обнял солисток «Бурановских бабушек» и поблагодарил их за творчество

Лавров обнял солисток «Бурановских бабушек» и поблагодарил их за творчество

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров поблагодарил коллектив «Бурановских бабушек» за сохранение и осовременивание традиционного искусства.

Солистки выступили в Доме приемов внешнеполитического ведомства в четверг, 31 октября, на презентации инвестиционного и экономического потенциала Удмуртской Республики. На мероприятии также присутствовали глава региона Александр Бречалов и представители зарубежных дипломатических миссий.

Министр вышел на сцену сразу после их выступления и каждая из участниц коллектива смогла обнять его. Бабушки добавили, что у Лаврова «очень трудная работа». Дипломат, в свою очередь, поблагодарил солисток.

«Мы вас очень любим еще с тех пор, когда вас незаслуженно засудили на «Евровидении». Вы достойны были первого места... Я знаю, что вы недавно потеряли одну из своих солисток Наталью Яковлевну [Пугачеву]. Мы будем поминать ее. Вам желаем здоровья и новых творческих успехов», — произнес глава МИД.

Напомним, что «Бурановские бабушки» участвовали на «Евровидении» в 2012 году. Тогда песенный конкурс проходил в Баку, а россиянки заняли второе место. Коллектив известен исполнением российских и иностранных хитов на удмуртском языке и с добавлением фольклорных элементов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#лавров #мид рф #бурановские бабушки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...