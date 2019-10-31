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19:16   31 Октября 2019
Весь мир

Развертывание С-400 в Турции продлится до весны 2020 года

Развертывание С-400 в Турции продлится до весны 2020 года

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 подготовят к вводу в строй до весны 2020 года.

Первый этап поставок С-400 в Турцию, вызвавший кризис в отношениях Вашингтона и Анкары,  состоялся в июле. Российская сторона совершила 30 авиарейсов с компонентами системы на борту. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что после установки ЗРК и обучения персонала республика намерена приступить к их активному использованию.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов стороны заключили в 2017 году. Часть сделки по закупке оплатит сама Анкара, а на другую возьмет у Москвы кредит.

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Автор: Арсений Аскольский
#турция #с-400

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