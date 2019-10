Палата представителей Конгресса США провела в четверг, 31 октября, первое голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа, которую ранее инициировала Демократическая партия. Нижняя палата Конгресса одобрила резолюцию, которая официально поддерживает начатые демократами расследования действий республиканца Дональда Трампа.

Разбирательства проходят в шести комитетах Палаты представителей. Резолюцию предпишут различные комитеты, в том числе разведка, финансовые услуги, иностранные дела, надзор и реформа, доход и расход. Цель — выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента США Дональда Трампа.

JUST IN: The House of Representatives has approved a resolution to formalize the procedures of the impeachment inquiry into President Trump. It passed with a vote of 232-196. https://t.co/FlHGTB8vPx pic.twitter.com/cyyXdLHnv1