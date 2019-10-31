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18:39   31 Октября 2019
Весь мир

Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США провела в четверг, 31 октября, первое голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа, которую ранее инициировала Демократическая партия. Нижняя палата Конгресса одобрила резолюцию, которая официально поддерживает начатые демократами расследования действий республиканца Дональда Трампа.

Разбирательства проходят в шести комитетах Палаты представителей. Резолюцию предпишут различные комитеты, в том числе разведка, финансовые услуги, иностранные дела, надзор и реформа, доход и расход. Цель — выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента США Дональда Трампа.

Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент Трампа

Стоит отметить, что импичмент — вторая попытка демократов «отправить» Дональда Трампа в отставку. Первая — расследование ныне уже бывшего специального американского прокурора Роберта Мюллера, которое инициировали демократы после победы Трампа в президентских выборах 2016-го года.

Тогда представители Демократической партии заявляли, что без «вмешательства» РФ не обошлось, поэтому организовали расследование, к которому подключили спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако никаких доказательств этому так и не представили.

Москва неоднократно отрицала причастность к «вмешательству» в выборы американского лидера в 2016-м году. РФ заявляла, что не вмешивается во внутренние дела других стран, поэтому США не стали исключением.

Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент Трампа

Отрицал так называемый «сговор» и Дональд Трамп, который характеризовал расследование Мюллера как «охоту на ведьм». Демократы в борьбе с республиканцами так и не вняли доводам и продолжили «копать», но в результате все закончилось тем, что спецпрокурор опозорился, налогоплательщики лишились миллионов, а президент продолжил работать.

В апреле Роберт Мюллер обнародовал доклад о мнимом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года. В документе спецпрокурор признал, что подозрения о связи Дональда Трампа с Москвой не подтвердились, поэтому расследование не только завершилось провалом, но и обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов.

В двух комитетах Палаты представителей Конгресса США провели слушания по требованию демократов, но конгрессмены так и не получили из финального доклада Роберта Мюллера четкого ответа на вопрос — был ли внутри предвыборного штаба Дональда Трампа «тайный заговор», чтобы повлиять на выборы, или нет.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #трамп #общество #весь мир

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