Политолог Олег Матвейчев в беседе с «ПолитРос» выразил мнение, что Россия совершила большую ошибку, когда пустила соцсеть Facebook на российский рынок.

Facebook создали студенты Гарвардского общежития как простой каталог учащихся для университета. Позже соцсеть быстро набрала популярность.Сейчас у Facebook более 1,52 миллиарда активных пользователей. Власть и влияние платформы давно используется в целях иностранных спецслужб.

Нередко Facebook становится настоящим источником ада и хаоса на земле.Ни для кого не секрет, что так называемая «умная лента» используется для манипулирования сознанием масс и целенаправленной пропаганды. Лента выдает пользователю якобы «необходимый лично ему» новостной ряд, однако на деле происходит откровенное проталкивание нужной повестки. Именно таким образом провоцировались протесты в Гонконге, Чили, даже в Москве — людей убеждали выходить на улицы.

Эксперт напомнил, что впервые такие технологии использовались еще во время «Арабской весны». Уже тогда Facebook призывал к беспорядкам/ Сейчас соцсеть продолжает манипуляции и на территории России.

Все это несет серьезную угрозу для безопасности граждан, и, разумеется, любой стране необходимо задуматься о мерах противодействия таким манипуляциям. Как считает эксперт, самым действенным здесь является тот путь, по которому в свое время пошли власти Китая.

«Единственным и самым правильным средством борьбы с этой угрозой является, конечно китайский метод, когда Facebook просто запрещен. И это радикальное решение помогло китайским брендам и компаниям стать настоящими гигантами», – объясняет политолог.

По его словам, Россия не стала прибегать к такому методу, но сейчас еще есть время все исправить. Другой вариант — требовать от руководства Facebook полного переноса русскоязычного сегмента в РФ.