Экс-кандидат от Навального заявила о харассменте со стороны юриста «Руси Сидящей»

Активистка штаба так называемого ФБК в Санкт-Петербурге и бывший кандидат в муниципальный совет ИКМО Новоизмайловский Ульяна Тимофеева рассказала в Twitter, что правозащитник и координатор «Руси Сидящей» Динар Идрисов приставал к ней, сообщают Nation News.

В сентябре на девушку напали прямо в муниципалитете, что стало причиной обращения не только к врачам, но и юристам. Так, Идрисов стал сопровождать ее дело «pro bono», то есть отказавшись от денег, ради общественного блага. По всей видимости, он все же хотел оплаты, однако совсем другим способом — в социальной сети Тимофеева написала, что его помощь сопровождалась «многочисленными вербальными домогательствами».

Она также опубликовала переписку с правозащитником. Из нее следует, что Идрисов действительно требует близких отношений. Такие навязчивые «ухаживания» в обществе называют харрасмент, как позже заметит сам пристающий.

Тимофеева отказалась от такой «бесплатной» помощи и нашла другого специалиста. Сам же Идрисов перед своим коллегой стал оправдываться и заявил, что экс-кандидатке нужна «дальнейшая психологическая помощь». По его словам, она просто «перенесла на него свое отношение к другому харассеру», а он «подыграл» ей.

Активистка Навального не хочет разрушать карьеру правозащитника, однако намерена предупредить остальных девушек о таком отношении. Представитель «Руси Сидящей», в свою очередь, попросту проигнорировал ситуацию.

Напомним, что некоммерческий фонд, координатором которого является Идрисов, оказывает помощь осужденным. В прошлом году его внесли в реестр иностранных агентов после выделения гранта от Европейского союза на открытие «юридических клиник» в российских регионах. В основонм, объектами интереса фонда становятся арестанты, чьи дела связаны с политикой и «оппозицией».