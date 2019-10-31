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США пытаются сохранить отношения с Турцией, игнорируя фейки курдских боевиков о геноциде

США пытаются сохранить отношения с Турцией, игнорируя фейки курдских боевиков о геноциде

 США не успели вовремя смонтировать фейковые кадры «ликвидации» аль-Багдади, уверен эксперт

США не успели вовремя смонтировать фейковые кадры «ликвидации» аль-Багдади, уверен эксперт
18:26   31 Октября 2019
Весь мир

США пытаются сохранить отношения с Турцией, игнорируя фейки курдских боевиков о геноциде

США пытаются сохранить отношения с Турцией, игнорируя фейки курдских боевиков о геноциде

США вынуждены смягчать разногласия с Турцией, чтобы продолжать стратегическое партнерство, уверен руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследования (РИСИ) Владимир Фитин. По словам эксперта, в последнее время отношения между странами стали напряженными из-за ситуации на севере Сирии, и теперь США хотят вернуть все в прежнее русло.

По словам эксперта, сейчас США пытаются быть солидарными с той позицией, которую занимает Турция по курдским террористам. При этом сами курдские бандформирования и их сторонники распространяют фейки о том, что в отношении их народа происходит геноцид. Таким образом радикальные курды хотят примкнуть к мирным курдам и пытаются получить общественную поддержку. 

«Они хотят показать себя пострадавшей стороной, подвергнувшейся нападению. В этом плане они апеллируют к международному сообществу, чтобы оно встало на их защиту», — передает слова Владимира Фитина Федеральное агентство новостей (ФАН).

США пытаются сохранить отношения с Турцией, игнорируя фейки курдских боевиков о геноциде

22 октября президент РФ Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, в результате переговоров был принят меморандум об урегулировании ситуации на севере Сирии. Согласно одному из пунктов документа, курдские боевики должны покинуть 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции. Также в меморандуме есть пункт о проведении патрулирования территорий представителями Турции и России.

Антитеррористическая операция Турции была направлена не против курдов как народности, а против тех представителей курдских бандформирований, которые под предлогом борьбы с ИГ* (запрещено в РФ) захватили территории на севере Сирии и убивали местное население, захватывали территории, угнетали мирных жителей. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская

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