Британия выбрала гадость на Хеллоуин вместо Brexit

В Хэллоуин, 31 октября — праздник, доставшийся Европе от древних кельтов, Великобритания должна была поставить точку в затянувшемся политическом кризисе, реализовав Brexit. Впрочем, прощание с Евросоюзом пришлось отложить. У нынешних кельтских потомков на островах Альбиона будто бы царит полная неразбериха.

Зачем Великобритании Brexit

За выход Соединенного Королевства из Евросоюза проголосовал народ. Референдум состоялся 23 июня 2016 года, по итогам которого 51,9% избирателей решили жить, не оглядываясь диктующий свою волю Брюссель. После всенародного голосования пост премьер-министра покинул Дэвид Кэмерон, который выступал за членство Великобритании в ЕС, а на смену ему пришла Тереза Мэй.

Связанной многочисленными обязательствами с Евросоюзом Великобритании понадобился план выхода. Госпожа Мэй, будучи лидером одной из определяющих политических сил в стране — Консервативной партии или тори, принялась конструировать сделку.

Договориться об условиях торговли, финансовых рынках, границах и прочем нужно было, как с Брюсселем, так и с политиками внутри страны, например, с главной оппозицией в лице лейбористов.

«У ЕС двойственная ситуация. — заметил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. — Они выступают за то, что Британия им важна. Хотят сохранять партнерские отношения. Другой вопрос, что это будет в себя включать. Кто-то в Париже, Берлине, Риме потирает руки, что вот, мы избавились от пятого колеса в виде Великобритании. Есть свои проблемы, которые нужно решать».

Увы, у госпожи Мэй не получилось. После ожесточенных споров в британском парламенте, двух вотумов недоверия, напряженных переговоров с континентальными политиками премьер-министр объявила о своей отставке. Покидая пост, Мэй не смогла сдержать слез.

Как пытается решить проблему Brexit премьер-министр Джонсон

Преемником Мэй стал бывший мэр Лондона и Форин-офиса (аналог МИД) Борис Джонсон. Харизматичный консерватор неоднократно критиковал евробюрократов и политику открытых границ Евросоюза. Острый на язык Джонсон сравнивал закутанных в никабе мусульманских женщин с грабителями банков и почтовыми ящиками. Будучи сторонником жесткого сценария Brexit, он выразил желание при любых обстоятельствах вывести Великобританию из ЕС 31 октября 2019 года.

«ЕС хотят сохранить общий рынок с Великобританией. — полагает Топорнин. — Это пятая экономика мира. Всем хочется иметь дело с такой богатой страной. В таможенном союзе она вряд ли останется. Не будем забывать, что возможности промышленного лобби сильны, могут воздействовать на Бориса Джонсона. Без Британии ЕС станет более монолитным. Британия не собиралась вводить ни евро, ни вступать в шенгенское пространство».

Почему Джонсону нужны досрочные выборы

Чтобы реализовать Brexit и наконец-то вывести страну из тупика господину Джонсону необходимо обеспечить своей Консервативной партии большинство мест в нижней палате парламента или Палате общин.

В минувший вторник народные избранники пришли к соглашению о том, что Королевство организует всеобщие досрочные выборы 12 декабря, так как план премьера покинуть ЕС 31 октября провалился. Депутаты отказались поддерживать соглашение по ускоренному выходу.

Параллельно Джонсон выпросил у Брюсселя отсрочку вопреки собственным заверениям «скорее умереть в сточной канаве», чем перенести Brexit. ЕС согласился на новую дату — 31 января 2020 года.

«Борис Джонсон доказал, что он сильный лидер, его трудно сломать. — полагает член Совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник посольства РФ в Великобритании (2011-2017гг.) Александр Крамаренко. — Он проявил бойцовские качества, наконец добился выборов для прочистки всех политической системы. Та ситуация, которая сложилась в последние месяцы, быстро иссякла, быстро сдулась. У него была правильная ставка на то, чтобы износить и измотать оппозицию».

Предвыборный расклад

Получится ли у консерваторов-брекситеров обеспечить себе большинство на выборах — вопрос открытый. Все 650 депутатов Палаты Общин избираются в одномандатных округах, голосование проходит в один тур, а данные социологических прогнозов редко оборачиваются пропорциональным количеством мандатов. Это демонстрируют итоги выборов 2017 года, когда тори получили на досрочных выборах 42,4% голосов, но лишились абсолютного большинства в парламенте, проведя 317 депутатов.

«Британцам нужно задуматься, как привести свою систему в соответствие с теми реалиями, которые за окном. — полагает первый заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. — Общество расколото. Консерваторы на выборах Европарламента оказались шестыми. Даже не вторыми, не третьими. Это симптом серьезного кризиса внутри страны».

.@jeremycorbyn tells @SophyRidgeSky that he thinks "criminalising" people for possession of small amounts of cannabis is "not a good idea" adding that the "debate is moving on" #Ridge pic.twitter.com/rfHv9mhcpd — Ridge on Sunday (@RidgeOnSunday) July 1, 2018

Неопределенность в досрочные выборы вносят либерал-демократы, выступающие за отмену Brexit, и Партия Brexit, призывающая порвать с ЕС. За обе партии будут голосовать, что повлияет на итоговый расклад в Палате общин. Что касается основных конкурентов тори — лейбористов, то их лидер Джереми Корбин, не скрывающий симпатий к Ленину, обещает организовать новый референдум в случае победы. Оно и понятно. Пролетариям всех стран проще соединяться при безвизовом режиме.

Ирландский вопрос

Он стоит особняком в сделке. После Brexit единственной сухопутной границей между Великобританией и ЕС останется граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Сейчас это условная граница, однако возвращение физической с таможенным контролем может вызывать всплеск сепаратистских настроений. Игорь Ковалев допускает, что Ирландская республиканская армия ждет своего часа.

«Если будет проведена жесткая граница, а не морская, как хочет Борис Джонсон, то есть большая вероятность того, что ситуация в Северной Ирландии резко обострится. С одной стороны власти Великобритании показали готовность отказаться от суверенитета над этой территорией, а с другой там действуют демографические процессы определенного характера», — полагает эксперт.

В борьбе за независимость с протестантской Великобританией ИРА опиралась на поддержку католического населения. Как подчеркивает Ковалев, соотношение представителей обеих конфессий в Северной Ирландии сравнялось, в отличие от 70-80-годов XX века, когда протестантов там проживало примерно две трети. Это фактор, по мнению эксперта, может добавить головной боли Лондону в связи с Brexit.