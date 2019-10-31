Калининградский «Автотор» запустил полный цикл производства обновленного KIA Soul

Калининградский завод «Автотор» ввел в эксплуатацию еще одну сварочную линию, чем запустил полный цикл производства обновленной модели KIA Soul. Об этом сообщил представитель пресс-службы предприятия. По его словам, в рамках исполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту на «Автотор» ввели в эксплуатацию новую линию сварки для кузовов легковых автомобилей​​​, которая отличается усовершенствованным оборудованием.

Современные технологические станки с программным управлением, на которых дополнительно проверяется качество сварки, обеспечивают значительное повышение точности операций. Заняли 110 человек, а объем инвестиций превысил 20 миллионов евро.