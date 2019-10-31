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18:00   31 Октября 2019
Россия

Калининградский «Автотор» запустил полный цикл производства обновленного KIA Soul

Калининградский «Автотор» запустил полный цикл производства обновленного KIA Soul

Калининградский завод «Автотор» ввел в эксплуатацию еще одну сварочную линию, чем запустил полный цикл производства обновленной модели KIA Soul. Об этом сообщил представитель пресс-службы предприятия. По его словам, в рамках исполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту на «Автотор» ввели в эксплуатацию новую линию сварки для кузовов легковых автомобилей​​​, которая отличается усовершенствованным оборудованием.

Современные технологические станки с программным управлением, на которых дополнительно проверяется качество сварки, обеспечивают значительное повышение точности операций. Заняли 110 человек, а объем инвестиций превысил 20 миллионов евро.

Калининградский «Автотор» запустил полный цикл производства обновленного KIA Soul

«Калининградский завод приступил к производству по полному циклу новой модели — компактного кроссовера KIA Soul третьего поколения», — добавил он.

Общая мощность сварочного комплекса не превысит 100 тысяч кузовов ежегодно. Работают три линии по сварке кузовов легковых автомобилей KIA и линия сварки кабин коммерческих автомобилей Hyundai серии HD.

Компанию «Автотор» основали в 1994 году в Калининграде. Это первое российское предприятие, которое выпускает машины иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. Сейчас завод выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил два миллиона автомобилей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #kia #автотор

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