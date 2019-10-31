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17:54   31 Октября 2019
Россия

Дату саммита в «нормандском формате» пока не обсуждали, сообщил МИД РФ

Дату саммита в «нормандском формате» пока не обсуждали, сообщил МИД РФ

Дату саммита в «нормандском формате» пока даже не обсуждали, сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, никакой информации о конкретной дате нет.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что саммит в «нормандском формате» может пройти 15 ноября. Эту информацию опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По словам Андрея Руденко, пока не будут выполнены условия, поставленные в Берлине три года назад, дата встречи даже не будет обсуждаться. 

«Нормандский формат» на тему ситуации в Донбассе существует с лета 2014 года, когда лидеры РФ, Украины, ФРГ и Франции обсудили тему урегулирования обстановки в ЛНР и ДНР. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #донбасс #политика #мид рф #нормандский формат

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