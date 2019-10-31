Дату саммита в «нормандском формате» пока не обсуждали, сообщил МИД РФ

Дату саммита в «нормандском формате» пока даже не обсуждали, сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, никакой информации о конкретной дате нет.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что саммит в «нормандском формате» может пройти 15 ноября. Эту информацию опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Андрея Руденко, пока не будут выполнены условия, поставленные в Берлине три года назад, дата встречи даже не будет обсуждаться.

«Нормандский формат» на тему ситуации в Донбассе существует с лета 2014 года, когда лидеры РФ, Украины, ФРГ и Франции обсудили тему урегулирования обстановки в ЛНР и ДНР.