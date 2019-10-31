Курдские боевики стали охранниками интересов США, ворующих сирийскую нефть

США продолжают контролировать курдские бандформирования в Сирии, поэтому без одобрения Вашингтона никакого решения боевики не примут. Об этом в комментарии «НьюИнформ» сказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

По его словам, курдские боевики испытывают колоссальное давление со стороны Вашингтона в части возможности взаимодействовать с правительственной армией САР и планируют охранять интерес США в данном регионе, в первую очередь, в вопросе нелегальной добычи нефти. Однако курдские бандформирования все равно признают правительство Башара Асада.

«Я считаю, что это слабая игра США и в силу высокой степени качества договоренностей между РФ и Турцией и фактическим признанием их международным сообществом, в том числе с молчаливого согласия Вашингтона, у США эта партия не пройдет», — добавил Никита Исаев.

Поэтому оккупировавшие нефтяные поля курды в конечном итоге полностью признают правительство президента САР Башара Асада. Сирийские власти долгие годы вкладывали деньги в разведку и разработку нефтяных месторождений, однако курдские боевики в 2017 году захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата и начали истощать национальные запасы.