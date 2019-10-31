Милонов назвал Facebook инструментом продвижения интересов США

Соцсеть Facebook давно превратилась в инструмент по продвижению интересов США. Достаточно вспомнить активное использование соцсети организаторами «цветных революций». С этим согласился депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием «Слово и Дело».

«Facebook – это эффективный инструмент влияния его же хозяев — США — на общественно-политический процесс по всему миру.... Всякому пользователю этой соцсети следует помнить, что он находится не в мире свободного интернета, о чём любят разглагольствовать либералы, а в мире жёстко цензурируемой информации», - рассказал депутат.

Милонов напомнил, что соцсети — это ещё и бизнес, а чтобы развивать бизнес, нужно выполнять некоторые требования государства, в котором зарегистрирован этот бизнес. В случае Facebook — это Соединенные Штаты.

Депутат отметил, что руководство Facebook блокирует аккаунты патриотично настроенных российских СМИ. Более года назад соцсеть заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей, а Калифорнийский суд отказал ФАН в иске против компании. В сентябре оказались заблокированы страницы телеканала RT и главного редактора Маргарита Симоньян.

При этом Facebook не стесняется вмешиваться в российские выборы. Роскомнадзор за несколько дней до выборов предупредил Google, Twitter, Facebook и YouTube, что в день тишины, 7 сентября, нельзя размещать агитацию и политическую рекламу, как и в день самого голосования — 8 сентября. Однако сетевые гиганты проигнорировали российское законодательство.

После сочинского саммита и форума Россия-Африка, где собрались представители всех африканских стран, компания Цукерберга заблокировала ряд аккаунтов людей и организаций, которые участвовали в мероприятии.

Facebook, игнорируя российские законы, грубо вмешивается как во внутриполитическую повестку России, так и в отношения с иностранными партнерами. Милонов считает, что наказывать Facebook нужно рублем, запретив любые денежные транзакции через соцсеть в РФ.