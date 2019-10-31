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 США не успели вовремя смонтировать фейковые кадры «ликвидации» аль-Багдади, уверен эксперт

США не успели вовремя смонтировать фейковые кадры «ликвидации» аль-Багдади, уверен эксперт
17:43   31 Октября 2019
Весь мир

США не успели вовремя смонтировать фейковые кадры «ликвидации» аль-Багдади, уверен эксперт

США не успели вовремя смонтировать фейковые кадры «ликвидации» аль-Багдади, уверен эксперт

Эксперт рассказал, почему США поздно показали фейковые кадры «ликвидации» главаря ИГ* (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. По словам главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад», военного эксперта Бориса Рожина, Пентагон попросту не успел смонтировать фейковую запись вовремя. 

По словам Рожина, показанная Пентагоном видеозапись никаким образом не подтвердила тот факт, что в здании был ликвидирован именно главарь террористов. Эксперт резонно отмечает, что из видеозаписи непонятно, кто находился в здании и откуда стало известно, что убит конкретно аль-Багдади. Такие ролики в очередной раз усиливают недоверие к США, говорит Борис Рожин.

США не успели вовремя смонтировать фейковые кадры «ликвидации» аль-Багдади, уверен эксперт

Кроме того, эксперт отмечает, что президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ* еще в воскресенье, 27 октября, а Пентагон опубликовал кадры лишь спустя пять дней. Рожин удивился, что если операция против аль-Багдади действительно проводилась, то почему в США не было какого-либо оперативного центра, куда стекалась бы вся информация, и у Трампа было бы больше материалов под рукой, которые он могу бы опубликовать пооперативнее. 

«Возможно, Пентагон пытался как-то нарезать и смонтировать имеющиеся видеоматериалы, чтобы обнародовать миру хоть что-то, отдаленно напоминающее правду. Поэтому не стоит удивляться тому, что в скором времени США покажут очередной ролик о «ликвидации», — передает слова Бориса Рожина «ПолитРоссия»

Ранее Пентагон опубликовал кадры, на которых видно, как вокруг какого-то здания бегают люди. По данным Вашингтона, в здании находился главарь террористов ИГ* абу Бакр аль-Багдади, именно его и ликвидировали в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. Минобороны РФ заявило, что в указанный американцами период авиаударов в Идлибе не зафиксировано. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #сирия #весь мир #аль-багдади

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