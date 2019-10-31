Более трети дипломатов в МИД РФ составляют женщины, сказала Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ее ведомстве более трети дипломатов составляют женщины. Об этом стало известно 31 октября.

В четверг Захарова выступала на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. В ходе выступления она рассказала, что в российском МИД порядка 70 женщин занимают руководящие должности, в том числе три из них — члены коллегии МИД РФ, хотя это ключевой ведомственный орган принятия решения.

«Среди женщин — два директора департаментов, есть и посол. Было и большее количество послов-женщин. Несколько советников-посланников, под два десятка заместителей директоров департаментов и порядка 50 начальников отдела, это очень много», — рассказала Захарова.

Она также подчеркнула, что карьерному росту дипломатов сейчас ничего не может помешать. Нет никакой разницы в подходах в российской дипломатии к дипломатам-мужчинам и дипломатам женщинам, сказала она. На данный момент главная задача — создать благоприятные условия для профессиональной реализации женщин без ущерба для ее личной семейной жизни. Это также касается и длительных командировок.