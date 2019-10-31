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17:21   31 Октября 2019
Россия

Инновационный центр выведет калининградскую медицину на новый уровень

Инновационный центр выведет калининградскую медицину на новый уровень

Инновационный технологический центр «Балтийская долина» планируют построить в Калининграде и ориентировать на биомедицинские технологии, здоровьесбережение и рекреацию. Данный центр выведет региональную медицину на новый уровень. Об этом заявил ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Федоров.

В четверг, 31 октября, во время встречи российского лидера Владимира Путина с представителями общественности Калининградской области. Александр Федоров сообщил президенту, что регион подготавливает проект строительства к 2024 году инновационного центра стоимостью 11,8 миллиарда рублей, из которых 2,2 миллиарда — частные инвестиции​​​. Владимир Путин поддержал идею строительства «Балтийской долины».

«Я считаю, что время, затраченное на подготовку этого проекта, и та цель, которую мы перед собой ставим, сейчас оправдались», — сказал Александр Федоров.

По его словам, президент поддержал идею строительства «Балтийской долины», поэтому в силах региона создать высокотехнологичный центр, который начнет работу в направлениях весьма актуальных для Калининградской области. Инновационный центр планируют построить за пять лет.

«Балтийская долина» решит проблемы, которые связаны с реабилитацией, высокотехнологичной медициной, биотехнологиями и биоразлагаемыми материалами. Центр сможет трудоустроить 650 молодых специалистов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#калининград #общество #медицина #инновации

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