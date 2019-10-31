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17:10   31 Октября 2019
Весь мир

Facebook сливает данные не только маркетологам, но и спецслужбам, уверен эксперт

Facebook сливает данные не только маркетологам, но и спецслужбам, уверен эксперт

Глобальные платформы типа Facebook всегда сотрудничали со спецслужбами, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По словам эксперта, американские спецслужбы используют полученные из Facebook данные по максимуму.

Мартынов говорит, что Facebook является универсальной системой по сбору глобальных метаданных. Эксперт уверяет, что социальная сеть сливает данные за деньги не только маркетологам, но и американским спецслужбам, причем происходит это уже на протяжении долгого времени. По словам политолога, американским спецслужбам проще договориться с главой Facebook Марком Цукербергом, так как он тоже является гражданином США. 

Facebook сливает данные не только маркетологам, но и спецслужбам, уверен эксперт

Алексей Мартынов рассказал как в 2018 году его аккаунт на Facebook заблокировали за политическую позицию, поэтому он не мог пользоваться соцсетью более полугода, сообщает Nation News

Постоянные отказы Facebook от хранения персональных данные пользователей из РФ на российских серверах говорят о том, что социальная сеть активно сотрудничает со спецслужбами. Иначе Facebook без проблем выполнил бы условия Москвы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #весь мир #facebook

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