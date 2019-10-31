Эксперт назвал бутафорией операцию США по «ликвидации» аль-Багдади

Пентагон опубликовал ролик, который якобы доказывает уничтожение США главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. На видео показано здание, где якобы находился терроризм. США утверждают, что именно там скрывался аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб.

На ролике видно, что здание с двух сторон окружают люди. Генерал Маккензи утверждает, что боевики аль-Багдади открыли огонь по американским силам. По его словам, ДНК-тест подтвердил «уничтожение» лидера терорристов, который якобы привел в действие "пояс шахида" рядом. США утверждают, что тело террориста сброшено в море.

США показывают видеоматериалы с воздуха, которые можно было снять в любой точке мира: запись не позволяет однозначно сказать о том, что она сделана в Сирии. Многие эксперты поставили его слова под сомнение реальности убийства аль-Багдади.

Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Nation News отметил, что хотел бы увидеть «ликвидаторов» террориста, и узнать, как проходила операция, если вообще была.

«Можно любое видео предоставить и сказать, что это видео с ликвидацией аль-Багдади. На видео нет ссылки, нет времени. И трупа там тоже нет. Я думаю, что это такая бутафория», — считает эксперт.

Матвийчук заметил, что подобные «доказательства» — очередная пропагандистская шумиха для введения в заблуждение или выполнения своих задач.

Проамериканские СМИ писали, что спецслужбы США нашли лидера ИГ* с помощью его же исподнего. Трусы похитил у террориста «засланный» курдский агент. По версии США, выделить ДНК им удалось из трусов террориста. При этом эксперты сильно сомневаются в заявлении: по словам специалиста по исламистским организациям Андрея Серенко, салафиты и ваххабиты, как правило, не носят нижнего белья.