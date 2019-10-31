Житель Нарьян-Мара зарезал шестилетнего мальчика в детском саду. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Следственный комитет.

Как сообщают местные СМИ, ребенка убили в детском саду «Сказка» на улице 60 лет СССР. Это случилось во время тихого часа. Мужчина нанес мальчику смертельное ранение, и он скончался на месте.

По информации СК, подозреваемого сразу же задержали. Им оказался 36-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока неизвестно, что послужило мотивом для убийства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Отмечается, что следствие намерено настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.

Трагедию уже прокомментировал отец убитого ребенка. По его словам, он не знает преступника.

«Я его не видел, не знаю, ни фамилия, ни имя мне ни о чем не говорят. Как там все произошло, не знаю. Он задержан, его сразу же задержали», — сказал он.

Как сообщали власти, мужчина, убивший мальчика, состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.