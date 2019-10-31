Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов назвал Facebook инструментом продвижения интересов США

Милонов назвал Facebook инструментом продвижения интересов США

 Калининградский «Автотор» запустил полный цикл производства обновленного KIA Soul

Калининградский «Автотор» запустил полный цикл производства обновленного KIA Soul
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

США пытаются сохранить отношения с Турцией, игнорируя фейки курдских боевиков о геноциде

США пытаются сохранить отношения с Турцией, игнорируя фейки курдских боевиков о геноциде

 США не успели вовремя смонтировать фейковые кадры «ликвидации» аль-Багдади, уверен эксперт

США не успели вовремя смонтировать фейковые кадры «ликвидации» аль-Багдади, уверен эксперт
Милонов назвал Facebook инструментом продвижения интересов США

Милонов назвал Facebook инструментом продвижения интересов США

 Калининградский «Автотор» запустил полный цикл производства обновленного KIA Soul

Калининградский «Автотор» запустил полный цикл производства обновленного KIA Soul
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

США пытаются сохранить отношения с Турцией, игнорируя фейки курдских боевиков о геноциде

США пытаются сохранить отношения с Турцией, игнорируя фейки курдских боевиков о геноциде

 США не успели вовремя смонтировать фейковые кадры «ликвидации» аль-Багдади, уверен эксперт

США не успели вовремя смонтировать фейковые кадры «ликвидации» аль-Багдади, уверен эксперт
17:01   31 Октября 2019
Россия

Житель Нарьян-Мара убил мальчика в детском саду

Житель Нарьян-Мара убил мальчика в детском саду

Житель Нарьян-Мара зарезал шестилетнего мальчика в детском саду. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Следственный комитет.

Как сообщают местные СМИ, ребенка убили в детском саду «Сказка» на улице 60 лет СССР. Это случилось во время тихого часа. Мужчина нанес мальчику смертельное ранение, и он скончался на месте. 

По информации СК, подозреваемого сразу же задержали. Им оказался 36-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока неизвестно, что послужило мотивом для убийства. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. 

Отмечается, что следствие намерено настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.

Трагедию уже прокомментировал отец убитого ребенка. По его словам, он не знает преступника. 

«Я его не видел, не знаю, ни фамилия, ни имя мне ни о чем не говорят. Как там все произошло, не знаю. Он задержан, его сразу же задержали», — сказал он. 

Как сообщали власти, мужчина, убивший мальчика, состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ребенок #убийство #происшествия #общество #нарьян-мар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...