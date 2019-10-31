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17:29   31 Октября 2019
Россия

Курды из SDF выбрали «пороховую бочку» США вместо мирной жизни в Сирии

Курды из SDF выбрали «пороховую бочку» США вместо мирной жизни в Сирии

Военный эксперт Андрей Кошкин оценил решение официального Дамаска предложить курдским боевикам вступить в правительственные ряды и помочь в налаживании мирной жизни. Он побеседовал на эту тему с «Экономикой сегодня».

«Прежде всего, здесь надо учитывать непростые отношения между официальным Дамаском и курдскими формированиями», — заметил он.

Эксперт напомнил, что курдские террористы настроены на автономию и хотели для этого использовать американцев. Но вышло все абсолютно наоборот — именно США воспользовались ими. Теперь под их началом курдские радикалы незаконно выкачивают сирийскую нефть, перевозят ее и занимаются контрабандой.

Курды из SDF выбрали «пороховую бочку» США вместо мирной жизни в Сирии

«Конечно, в такой ситуации официальному Дамаску выстроить теплые отношения с курдами крайне сложно, но его подход можно назвать хорошим шагом навстречу. Одно время курдам было тяжело, и они обратились к Дамаску за помощью, но сейчас в ситуацию вмешались американцы, и курдские формирования вновь возвращаются на свои позиции, чем вызывают недопонимание у правительства Сирии и мировой общественности», — сказал собеседник агентства.

По словам Кошкина, курды просто не хотят лишиться дохода от контрабанды черного золота, а американцы грамотно используют этот страх. По сути, курды из SDF отказались от мирной жизни и помощи в восстановлении территорий своего проживания ради продолжения сотрудничества с Вашингтоном, в котором нет никаких перспектив.

Курды из SDF выбрали «пороховую бочку» США вместо мирной жизни в Сирии

Напомним, что военные Штатов и члены «Исламского государства»* (запрещено в России) обеспечивают охрану маршрутов перевозки нефти. Деньги после продажи распределяются между всеми участниками, кому-то больше, а остальным — меньше.

«США и дальше готовы использовать в своей схеме курдов. Американцы не скрывают своего желания продолжать заниматься незаконным нефтепромыслом в Сирии и последующей контрабандой с реализацией нефти на территории соседнего Ирака», — заявил военный эксперт.

Он считает, что «баснословные прибыли от контрабанды нефти и оружие в руках» мешает курдским формированиям трезво оценить ситуацию и перейти на сторону Дамаска.

«Теперь, чтобы вернуть ситуацию с добычей нефти под контроль, Дамаску следует разоружить все неподчиняющиеся центральной власти отряды и выдавить американцев, но сделать это будет непросто», — подытожил специалист.

Курды из SDF выбрали «пороховую бочку» США вместо мирной жизни в Сирии 

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #дамаск #курды #нефть

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