Красноярские полицейские спасли собаку и щенка из огня

Полицейские спасли из огня собаку и ее новорожденного щенка в селе Богучаны Красноярского края. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Сотрудник полиции увидел столб дыма над одним из частных домов. Хозяев дома не было. Полицейский вызвал пожарных. Прибывший на место второй правоохранитель увидел в огне собаку и новорожденного щенка. Он вытащил животных.

Собак полицейские отдали 58-летнему хозяину дома, когда тот вернулся с работы. Локализовали возгорание за 15 минут. Ущерб дому нанесен минимальный, горел лишь фасад.