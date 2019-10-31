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16:50   31 Октября 2019
Россия

Красноярские полицейские спасли собаку и щенка из огня

Красноярские полицейские спасли собаку и щенка из огня

Полицейские спасли из огня собаку и ее новорожденного щенка в селе Богучаны Красноярского края. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Сотрудник полиции увидел столб дыма над одним из частных домов. Хозяев дома не было. Полицейский вызвал пожарных. Прибывший на место второй правоохранитель увидел в огне собаку и новорожденного щенка. Он вытащил животных.

Собак полицейские отдали 58-летнему хозяину дома, когда тот вернулся с работы. Локализовали возгорание за 15 минут. Ущерб дому нанесен минимальный, горел лишь фасад.

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Автор: Арсений Аскольский
#пожар #красноярский край #спасение

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