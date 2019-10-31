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19:50   31 Октября 2019
Весь мир

Эксперт в области информационной безопасности предупредил о слежке АНБ с помощью Facebook

Эксперт в области информационной безопасности предупредил о слежке АНБ с помощью Facebook

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал «Политике сегодня», как соцсеть Facebook связана с американскими спецслужбами.

«Я уже говорил неоднократно в своих интервью, что эта социальная сеть изначально финансируется частично за счет Агентства национальной безопасности США и других спецслужб», — заметил Вехов.

Также собеседник агентства прокомментировал создание Facebook рекламной системы Beacon, предназначенной для отслеживания всех сайтов, которые посещал пользователь социальной сети.

«Те сервисы — это недекларируемые программные возможности. Они используются в интересах спецслужб США. Соответственно, мы сейчас наблюдаем появление новой такой программной примочки или девайса, который теперь уже открыто собирает персональные данные пользователей этой сети. Ну а пользоваться ей или нет, каждый решает сам», — заявил Вехов, отметив, что сам не пользуется.

Эксперт подтвердил связь Facebook с западными спецслужбами

Ранее Федеральное агентство новостей привело десять фактов, доказывающих, что Facebook является ничем иным, как инструментом западных спецслужб. В частности, авторы статьи рассказали и о Beacon, о существовании которой пользователи соцсети долгое время и вовсе не имели понятия. В 2009 в СМИ появилась информация о том, что компания продает личные данные владельцев аккаунтов, чтобы им была показана профилирующая реклама. Однако люди продолжили пользоваться социальной сетью.

При этом, как отмечает агентство, собранная Facebook информация регулярно используется и западными спецслужбами. Они могут легко выяснить, на какие сайты заходил любой, что смотрел и, конечно же, каких политических взглядов пользователь придерживается. Им известно устройство, с которого все это отслеживается. Система постоянно собирает информацию на людей по всему миру и в любой момент времени знает, что тот или иной человек делает. Вся полученная информация записывается, а затем в спецслужбы передается полноценный цифровой портрет пользователя.

Запретить Facebook в России ранее призывал политолог Олег Матвейчев.

«Это радикальное решение помогло китайским брендам и компаниям стать настоящими гигантами», – объясняет политолог.

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Автор: София Синицына
#спецслужбы #facebook #сбор данных

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