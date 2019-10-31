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16:49   31 Октября 2019
Россия

Участники Дельфийского чемпионата посоревнуются в народном и эстрадном пении

Участники Дельфийского чемпионата посоревнуются в народном и эстрадном пении

Московская область с 22 по 26 ноября примет 14-ые молодежные Дельфийские игры стран-участниц СНГ. Второй раз Дельфийские игры проведут в форме Дельфийского чемпионата. Запланировали соревнования по шести номинациям — фортепиано, скрипка, академическое, народное, эстрадное пение и открытая номинация.

Участники Дельфийского чемпионата посоревнуются в народном и эстрадном пении

Поучаствуют более 400 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от десяти до 25 лет в составе сборных, которые представят стран-участниц СНГ. Официальное мероприятие состоится 25 ноября 2019 года на сцене концертного зала Vegas City Hall.

Во всех турах участникам предстоит соревноваться парами, в каждой из которых по результатам выступлений определят победителя, выходящего в следующий тур. В финале встретятся победители двух полуфиналов и разыграют первое и второе места. Проигравшие в двух полуфиналах заберут третье место каждый. В число жюри и гостей войдут более 50 видных деятелей искусств стран СНГ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #снг #дельфийские игры

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