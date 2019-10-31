Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее появилась информация о том, что Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Нормандского саммита 15 ноября. По словам Пескова, дата пока не назначена, поэтому говорить о проведении встречи рано.

Встречи в «нормандском формате» начали проводиться в 2014 году после конфликта в Донбассе. Во встречах принимают участие лидеры России, Украины, Франции и Германии.