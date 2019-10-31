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16:30   31 Октября 2019
Россия

Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября

Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября

Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Ранее появилась информация о том, что Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Нормандского саммита 15 ноября. По словам Пескова, дата пока не назначена, поэтому говорить о проведении встречи рано.

Встречи в «нормандском формате» начали проводиться в 2014 году после конфликта в Донбассе. Во встречах принимают участие лидеры России, Украины, Франции и Германии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика

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