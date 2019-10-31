Арабские СМИ назвали операцию США по «ликвидации» аль-Багдади выдумкой

Издание Arabi Today узнало от своих источников новую версию событий, которая случилась в сирийской провинции Идлиб в ходе инсценировки операции США по уничтожению главаря запрещенного в РФ «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации СМИ, ссылающегося на источники, легенда Вашингтона о проведении операции по устранению аль-Багдади была полностью выдумана. В реальности не было ни вертолетов, якобы бомбивших здание с лидером террористов, ни отрядов спецназа «Дельта», бойцы которого якобы штурмовали дом.

Уничтожения лидера ИГИЛ, как выяснилось, американцам было мало, поэтому они решили пойти дальше и похоронить преемника-последователя аль-Багдади, что также, вероятно, является ложью.

Как сообщают источники арабского издания, «наследник престола» террористов действительно есть, но он жив и здоров, и даже более того находится в безопасном месте — на одной из баз США в Сирии. Американские военнослужащие заблаговременно спрятали его на случай, если потребуются какие-либо «доказательства».

Собеседники Arabi Today уверены, что все внимание, которое США получают в связи с фейковой победой, на самом деле не стоит ничего.