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 США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа

США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа
16:43   31 Октября 2019
Россия

Арабские СМИ назвали операцию США по «ликвидации» аль-Багдади выдумкой

Арабские СМИ назвали операцию США по «ликвидации» аль-Багдади выдумкой

Издание Arabi Today узнало от своих источников новую версию событий, которая случилась в сирийской провинции Идлиб в ходе инсценировки операции США по уничтожению главаря запрещенного в РФ «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Федеральное агентство новостей

По информации СМИ, ссылающегося на источники, легенда Вашингтона о проведении операции по устранению аль-Багдади была полностью выдумана. В реальности не было ни вертолетов, якобы бомбивших здание с лидером террористов, ни отрядов спецназа «Дельта», бойцы которого якобы штурмовали дом. 

Уничтожения лидера ИГИЛ, как выяснилось, американцам было мало, поэтому они решили пойти дальше и похоронить преемника-последователя аль-Багдади, что также, вероятно, является ложью.

Как сообщают источники арабского издания, «наследник престола» террористов действительно есть, но он жив и здоров, и даже более того находится в безопасном месте — на одной из баз США в Сирии. Американские военнослужащие заблаговременно спрятали его на случай, если потребуются какие-либо «доказательства».

Собеседники Arabi Today уверены, что все внимание, которое США получают в связи с фейковой победой, на самом деле не стоит ничего.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #общество #весь мир #аль-багдади

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