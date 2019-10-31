BadComedian саркастически отреагировал на слова Мединского о фильме «Джокер»

Воровство и вот это вот все — наше замечательное кино, такими словам кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) иронично прокомментировал нежелание главы Минкульта РФ снимать на федеральные деньги в стране фильмы типа «Джокера». Ранее министра культуры РФ Владимира Мединского попросили запретить прокат фильма Joker режиссера Тодда Филлипса, но кино не противоречит требованиям российского законодательства, поэтому оснований для запрета проката в России нет.

«Мне потоком идут письма: "Почему не запретили фильм «Джокер»?" — А какие у нас есть для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то — добра», — объяснил глава Минкульта РФ.

BadComedian во время беседы с «360» именно на слова Мединского о «пропаганде добра» ответил, что как раз в фильмах, которые спонсировал Минкульт, продвигали другие ценности.

«Про добро снят замечательный отечественный фильм "Левиафан" на деньги министерства культуры. Очень хороший, очень добрый, в отличие от отвратительного "Джокера". "Миллиард" — замечательный, добрый фильм. Не то что поганый "Джокер"», — саркастически отреагировал Баженов.