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16:40   31 Октября 2019
Россия

Военные ЗВО передали комплексу «Дорога памяти» свыше трех тысяч писем погибших участников ВОВ

Военные ЗВО передали комплексу «Дорога памяти» свыше трех тысяч писем погибших участников ВОВ

Более трех тысяч писем участников Великой Отечественной войны, которые не вернулись с фронта, передали в историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» Главного храма ВС РФ, сообщили в российском министерстве обороны 31 октября.

Их собрали военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа — письма писали их отцы, деды и прадеды. Электронные копии были присланы из пяти регионов дислокации танковой армии: Ивановской, Московской, Нижегородской, Смоленской и Ярославской областей, подчеркнули в публикации.

В сентября глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу осмотрел строительство собора и обратил особое внимание на воздвижение мультимедийной галереи «Дорога памяти». 

Военные ЗВО передали комплексу «Дорога памяти» свыше трех тысяч писем погибших участников ВОВ

«Здесь мелочей быть не может, каждая деталь важна», — указывал министр.

Уже летом Шойгу рассказывал о планах министерства по созданию собственной киностудии, которая будет располагаться в подмосковном парке «Патриот». Он хочет, чтобы на ней создавались качественные, а главное правдивые военные фильмы.

«Мы хотим, чтобы появилось хорошее правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино», — указывал он, отмечая необходимость не только исторических картин, но и повествований о современных героях, которые противостоят терроризму.

Военные ЗВО передали комплексу «Дорога памяти» свыше трех тысяч писем погибших участников ВОВ

Главный храм Вооруженных сил строится на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». К его входу будет вести галерея «Дорога памяти», чья протяженность составит 1418 метров — ровно столько дней длилась Великая Отечественная. Стоит отметить, что комплекс стал продолжением крупного проекта, который, по сути, является единой базой данных о всех участниках ВОВ.

В галерее можно будет увидеть фотографии фронтовиков, а специальные стенды расскажут о героях. Любой желающий может зайти на специальный раздел официального сайта Минобороны России и оставить информацию о своем герое, защищавшем родину. Проект приурочен к 75-летию Великой Победы. «Дорогу памяти», как и собор, откроют 9 мая 2020 года.

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Автор: Анна Манц
#письма #минобороны #вов #шойгу #дорога памяти

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