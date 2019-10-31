Военные ЗВО передали комплексу «Дорога памяти» свыше трех тысяч писем погибших участников ВОВ

Более трех тысяч писем участников Великой Отечественной войны, которые не вернулись с фронта, передали в историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» Главного храма ВС РФ, сообщили в российском министерстве обороны 31 октября.

Их собрали военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа — письма писали их отцы, деды и прадеды. Электронные копии были присланы из пяти регионов дислокации танковой армии: Ивановской, Московской, Нижегородской, Смоленской и Ярославской областей, подчеркнули в публикации.

В сентября глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу осмотрел строительство собора и обратил особое внимание на воздвижение мультимедийной галереи «Дорога памяти».

«Здесь мелочей быть не может, каждая деталь важна», — указывал министр.

Уже летом Шойгу рассказывал о планах министерства по созданию собственной киностудии, которая будет располагаться в подмосковном парке «Патриот». Он хочет, чтобы на ней создавались качественные, а главное правдивые военные фильмы.

«Мы хотим, чтобы появилось хорошее правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино», — указывал он, отмечая необходимость не только исторических картин, но и повествований о современных героях, которые противостоят терроризму.

Главный храм Вооруженных сил строится на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». К его входу будет вести галерея «Дорога памяти», чья протяженность составит 1418 метров — ровно столько дней длилась Великая Отечественная. Стоит отметить, что комплекс стал продолжением крупного проекта, который, по сути, является единой базой данных о всех участниках ВОВ.

В галерее можно будет увидеть фотографии фронтовиков, а специальные стенды расскажут о героях. Любой желающий может зайти на специальный раздел официального сайта Минобороны России и оставить информацию о своем герое, защищавшем родину. Проект приурочен к 75-летию Великой Победы. «Дорогу памяти», как и собор, откроют 9 мая 2020 года.