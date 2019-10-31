Эксперт назвал преступным бизнес-планом оккупацию боевиками курдов и США нефтяных полей САР

США и курдские радикалы воруют нефть и ведут себя в Сирии как пираты, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, решение США по Сирии является нарушением международного права со стороны Вашингтона.

Как заявил эксперт, курды-террористы и США объединились в Сирии на фоне хозяйственно-экономического и преступного факторов. Коротченко говорит, что курды-радикалы качают нефть и продают ее, а США охраняют их, а прибыль делится между обоими участниками схемы. По мнению аналитика, это настоящая преступная схема, которая имеет коррупционную составляющую.

Коротченко говорит, что такое поведение США в Сирии вызывает вопросы к Белому дому и Конгрессу Соединенных Штатов, которые фактически покрывают действия своей армии на территории САР.

«Американский спецназ выполняет какие-то задачи в Сирии. Это можно понять с точки зрения национальных интересов США, но почему с нефтяных полей, фактически незаконно и нелегально, ими воруется нефть у народа Сирии?», — приводит слова Игоря Коротченко ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт говорит, что совершенно непонятно, кто является заказчиком в этом вопросе и кто в итоге получает деньги за продажу нефти.

Ранее стало известно, что США оставляет порядка 900 военных в Сирии, хотя изначально Трамп заявлял о выводе подразделений с территории страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и курдские радикалы оккупировали нефтяные месторождения в Сирии и «защищают» сирийский ресурс от ее же хозяев.