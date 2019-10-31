Путин заявил о сокращении числа абортов в России

Российский лидер Владимир Путин заявил о сокращение числа абортов в России на 100 тысяч в текущем году. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области в четверг, 31 октября.

Так глава государства прокомментировал слова руководителя кризисного центра «Дом для мамы» Марии Колесниковой. Он сказала, что в 2018 году по желанию женщин в стране совершили 295 тысяч абортов, а по экспертным оценкам — около миллиона.

«У нас сократилось количество абортов с прошлого года, на 100 тысяч примерно», — отметил Путин.

Президент также отметил, что не против идеи привлекать НКО для консультаций решившихся на аборт женщин. По его словам, на такую психологическую помощь рекомендуется тратить дополнительную тысячу рублей по родовому сертификату.

При этом Путин подчеркнул, что проводить такую работу следует добровольно.