Путин заявил о сокращении числа абортов в России

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Житель Нарьян-Мара убил мальчика во время тихого часа в детском саду

Житель Нарьян-Мара убил мальчика во время тихого часа в детском саду

 Писатель Садулаев не пойдет в кино на фильм про Ленина из-за Колчака

Писатель Садулаев не пойдет в кино на фильм про Ленина из-за Колчака
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Эксперт назвал преступным бизнес-планом оккупацию боевиками курдов и США нефтяных полей САР

Эксперт назвал преступным бизнес-планом оккупацию боевиками курдов и США нефтяных полей САР

 США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа

США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа
Житель Нарьян-Мара убил мальчика во время тихого часа в детском саду

Житель Нарьян-Мара убил мальчика во время тихого часа в детском саду

 Писатель Садулаев не пойдет в кино на фильм про Ленина из-за Колчака

Писатель Садулаев не пойдет в кино на фильм про Ленина из-за Колчака
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Эксперт назвал преступным бизнес-планом оккупацию боевиками курдов и США нефтяных полей САР

Эксперт назвал преступным бизнес-планом оккупацию боевиками курдов и США нефтяных полей САР

 США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа

США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа
16:11   31 Октября 2019
Россия

Путин заявил о сокращении числа абортов в России

Путин заявил о сокращении числа абортов в России

Российский лидер Владимир Путин заявил о сокращение числа абортов в России на 100 тысяч в текущем году. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области в четверг, 31 октября.

Так глава государства прокомментировал слова руководителя кризисного центра «Дом для мамы» Марии Колесниковой. Он сказала, что в 2018 году по желанию женщин в стране совершили 295 тысяч абортов, а по экспертным оценкам — около миллиона.

«У нас сократилось количество абортов с прошлого года, на 100 тысяч примерно», — отметил Путин.

Президент также отметил, что не против идеи привлекать НКО для консультаций решившихся на аборт женщин. По его словам, на такую психологическую помощь рекомендуется тратить дополнительную тысячу рублей по родовому сертификату.

При этом Путин подчеркнул, что проводить такую работу следует добровольно.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #аборты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...